Öğretmenlere özel 24 Kasım indirimleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını bildirdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla TCDD Taşımacılık AŞ tarafından 24-30 Kasım'da yüksek hızlı tren (YHT) ile ana hat tren biletlerinde öğretmenlere yüzde 50 indirim uygulanacağını, PTT tarafından ise 18-22 Kasım döneminde APS kurye ve posta kargosu fiyatlarında yüzde 25 indirim sağlanacağını bildirdi. Türkiye 2023 yılı hedeflerine kararlılıkla yürürken tüm kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan en önemli unsurun kaliteli insan kaynağı olduğunu söyleyen Turhan, "Öğretmenlerimiz ülkemizin geleceğinin inşa edilmesinde mihenk taşıdır. Biz de başımızın tacı öğretmenlerimize armağan vermek istedik ve kampanya düzenledik" dedi.