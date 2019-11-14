Ayı ailesi gezide

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ve 2 yavrusu, fotoğraflandı. Önceki gün öğle saatlerinde parka gelen ziyaretçiler, ayı ailesini görünce şaşkınlık yaşadı.
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'na inen ayı ve 2 yavrusu, fotoğraflandı. Önceki gün öğle saatlerinde parka gelen ziyaretçiler, ayı ailesini görünce şaşkınlık yaşadı. Bazı vatandaşlar bu anları fotoğraflayarak ölümsüzleştirdi. Ayı ailesinin görüntüsü, Abant Tabiat Parkı'ndaki doğal yaşamın güzelliğini de gözler önüne serdi
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