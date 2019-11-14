Burası artık ‘İyilik Kulübü’ korusu!

İnci Sancak, Serpil Atlet, Arzu Gül, Meltem Cinstaş, Sevinç Özyatık, Aynur Şahin ve Zeynep Ergüven öncülüğünde kurulan ve "Sevgi iyileştirir, sevginin önünde engel yoktur" mottosuyla yola çıkılan dernek, İzmir'deki orman yangınlarına karşı da kayıtsız kalmayıp yanan ormanların ağaçlandırılması için kolları sıvadı.

Ege Engel Siz Yaşam Derneği, Ege Orman Vakfı işbirliğiyle, Torbalı Yeşilköy'de 1000 fidanlık "İyilik Kulübü Korusu" oluşturdu. İnci Sancak, Serpil Atlet, Arzu Gül, Meltem Cinstaş, Sevinç Özyatık, Aynur Şahin ve Zeynep Ergüven öncülüğünde kurulan ve "Sevgi iyileştirir, sevginin önünde engel yoktur" mottosuyla yola çıkılan dernek, İzmir'deki orman yangınlarına karşı da kayıtsız kalmayıp yanan ormanların ağaçlandırılması için kolları sıvadı. Düzenlenen törenle fidanlar toprakla buluştu. Dernek üyeleri ile çocuklarının katıldığı fidan dikimi şenlik havasında geçti. Dernek Başkanı İnci Sancak "Ormanlar tüm canlıları kucaklayan yuvamız, nefesimiz, anılarımız, gelecek ile bağımızdır. Ege Engel Siz Yaşam Derneği olarak doğayı seven büyük bir aileyiz" dedi.

ERCAN AKGÜN