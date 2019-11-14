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açıklarında 53 yakalandı

Muğla Bodrum açıklarında 53 kaçak göçmen yakalandı

14.11.2019, 11:03

Muğla'nın Bodrum ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan Adaları'na  geçmeye çalışan 53 , ekiplerince yakalandı. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası 'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik botu ekibi, geçen salı günü saat 03.00 sıralarında, Yalıkavak Mahallesi açıklarında, kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik botta 34'ü Afganistan, 10'u Suriye, 7'si Kongo, 2'si Orta Afrika Cumhuriyeti uyruklu toplam 53 kaçak göçmen yakalandı.

11'i erkek, 10'u kadın, 32'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Yakalanan kaçaklar, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

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