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12 farklı hırsızlık suçundan aranan ' Refiye' yakalandı

12 farklı hırsızlık suçundan aranan 'Pet şişe Refiye' yakalandı

15.11.2019, 17:16

'da 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan, kilitli kapıları ile açarak hırsızlık yaptığı için '' lakabıyla aranan , yakalanıp, tutuklandı.

İznik ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 ayrı hırsızlık suçundan aranan Refiye Aksu'yu (56) Yeşilcami Mahallesi'nde sokakta yürürken yakaladı. Kilitli kapıları, pet şişe yardımıyla açarak evlere girdiği için 'Pet şişe Refiye' olarak anılan Aksu, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aksu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA

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