  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Balıkesir’de yoğun sis

’de yoğun

Balıkesir’de yoğun sis

15.11.2019, 12:37

-Çanakkale kara yolunda yoğun etkili oluyor. İl merkezini 'ne bağlayan kara yolunda görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zorluk yaşıyor.

Balıkesir-Çanakkale kara yolunda yoğun sis etkili oluyor.

Kara yolunun 40. kilometresinden itibaren görülen sis, Balıkesir kent merkezinde bazı kesimlerde de etkisini gösteriyor.

İl merkezini Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yolunda görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zorluk yaşıyor.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir’de yoğun sis haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN