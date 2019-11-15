Balıkesir’de yoğun sis

Balıkesir-Çanakkale kara yolunda yoğun sis etkili oluyor. İl merkezini Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yolunda görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zorluk yaşıyor.

Balıkesir-Çanakkale kara yolunda yoğun sis etkili oluyor. Kara yolunun 40. kilometresinden itibaren görülen sis, Balıkesir kent merkezinde bazı kesimlerde de etkisini gösteriyor. İl merkezini Edremit Körfezi'ne bağlayan kara yolunda görüş mesafesinin yer yer 25 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüler zorluk yaşıyor. AA