Kütahya'nın termal tesislerine ara tatil ilgisi

Türkiye genelinde öğrenciler için bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil dönemini hava sıcaklıklarının azalmasından dolayı termal merkezlerde geçirmek isteyen aileler, Kütahya'daki tesislere ilgi gösteriyor.

Türkiye'nin önemli termal turizm merkezlerine sahip Kütahya, okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve orta dereceli okullarda bu yıl ilk kez uygulanacak ara tatil döneminde öğrenciler ile ailelerini ağırlayacak.

Milli Eğitim Bakanlığının öğrenciler için belirlediği 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili, 18-22 Kasım tarihlerini kapsıyor.

Hafta sonu ile birleştirilince 9 gün tatil yapacak çocuklarının stres atıp güzel vakit geçirecekleri merkezler arayan aileler ise mevsim itibarıyla en fazla termal tesislere ilgi gösteriyor.

Simav, Emet ve Tavşanlı ilçelerindeki kaplıcalarıyla ünlü Kütahya'daki termal tesislerde ara tatil dolayısıyla rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, il genelindeki termal kaynaklardan çıkan suların asırlardır şifa dağıttığını söyledi.

Zengin minerallerden dolayı kentteki termal ve şifalı suların özellikle kış aylarında tercih edildiğini belirten Işık, şöyle konuştu:

"Kütahya'daki termal kaynaklarımız ünlü seyyah Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde de geçiyor. Kütahya'nın büyük bölümü termal kaynaklara sahip. İlimizdeki termal kaynaklardan çıkan sular Türkiye'nin en kıymetli termal suları arasındadır. Kent merkezinde Yoncalı ve Ilıca termal turizm merkezleri var. Ara tatil dolayısıyla il genelindeki otellerin rezervasyonları büyük oranda doldu. Belediyemize ait Ilıca'daki otelimizin doluluğu yüzde 100'e ulaştı."

Kütahya Belediyesine ait Harlek Termal Otel'in Müdürü Yavuz Batuhan Çağrıcı da ara tatilin özellikle termal hizmet veren işletmecilerin yüzünü güldürdüğünü dile getirdi.

EMET'TEKİ TERMAL TESİSLERE YOĞUN İLGİ

Karaderili Şirketler Grubunca işletilen 250 yatak kapasiteli Emet Termal Otel'in Müdürü Ramazan Sezer, ara tatil dolayısıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Bursa gibi büyükşehirler başta olmak üzere yurdun birçok bölgesinden gelecek misafirleri ağırlayacaklarını anlattı.

Emet'teki termal tesislerin hem dinlenme hem de şifa için tercih edildiğini vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:

"Emet'te çıkan termal suların sıcaklığı 37 ila 40 derece arasında değişiyor. Termal suyu doğadan çıktığı şekliyle hiç bekletmeden vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Bu nedenle çeşitli rahatsızlıkların hızla iyileştiği biliniyor. Emet'teki termal kaynaklarımız Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatandaşlarımızca tercih ediliyor. Tatil nedeniyle otelimizin rezervasyonları yüzde 100 doluluğu yakaladı. Özellikle aileler, kış aylarında çocuklarıyla termal tesisleri tercih ediyor."

Sezer, Gediz ilçesinde 1970 yılında meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından Emet'te ortaya çıkan ve kendiliğinden yosun ürettiği için "yosunlu termal su" olarak anılan termal kaynağın özellikle tercih edildiğini sözlerine ekledi.

AA