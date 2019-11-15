KYK burs kredi sonuçları açıklandı mı? KYK burs açıklama tarihi...

KYK bursuna başvuruda bulunan adaylar 'KYK burs sonuçları açıklandı mı? KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtını arıyor. 15-21 Ekim tarihleri arasında KYK bursuna başvuruda bulunan milyonlarca öğrenci için geri sayım başladı. Peki KYK burs kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

KYK sonuçları açıklandı mı? KYK sonuçları ne zaman açıklanacak? soruları öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. Başvuruda bulunan öğrenciler https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden burs sonuçlarını sorguluyor. Peki 2020 KYK burs-kredi sonuçları açıklandı mı? Başvuru sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler...

KYK BURS KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KYK burs ve kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı; ancak Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nden önemli bir açıklama yapılarak değerlendirme sürecinin devam ettiği bilgisi paylaşıldı. KYK burs- kredi sonuçlarının önümüdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

KYK BURS VE KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR OLACAK?

Başkan Erdoğan "2020 Ocak ayı itibariyle lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu bu rakamlar 500 liradan 550 liraya çıkıyor. Bu rakam biz hükümete geldiğimizde 45 liraydı. Yüksek lisansta 1100 lira, doktorada 1600 lira olarak uygulanacak." açıklamasında bulundu.