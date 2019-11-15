Okullarda ara tatil bugün başlıyor! Ara tatil kaç gün sürüyor?

2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili başladı.Milyonlarca öğrenci karnesiz tatil öncesi heyecan içinde. Öğrenciler, bugünkü derslerini tamamladıktan sonra ilk ara tatillerine başlayacak. Peki ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatilde yapılacak etkinlikler nelerdir? İşte merak edilenler...

Milyonlarca öğrenci bu sene ilk defa hayata geçirilen sistemle ara tatile başladı. Öğrenciler karnesiz tatilde hem renkli etkinliklere katılıp eğlenecek hem de uygulamalı eğitimler sayesinde bilgi edinecek. Peki ara tatil kaç gün sürecek? Ara tatilde yapılacak etkinlikler nelerdir? İşte merak edilenler...

ARA TATİL KAÇ GÜN?

2018-2019 Eğitim Öğretim yılının ilk ara tatili başladı. Öğrenciler, bugünkü derslerini tamamladıktan sonra ilk ara tatillerine başlayacak. 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak karnesiz tatil öncesi öğrenciler heyecan içinde.

ÖĞRENCİLER MEB'İN ETKİNLİKLERİYLE TATİLİNİ VERİMLİ GEÇİRECEK

Öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) hazırladığı "18-22 Kasım 2019 Ara Tatil Etkinlik Programı" kapsamında 81 ilde düzenlenecek etkinliklere katılarak tatilini verimli geçirebilecek.

Bu programda, "gezi", "sağlık, doğa ve çevre", "bilgi ve teknoloji", "iletişim", "okuryazarlık", "sanatsal faaliyetler", "sportif faaliyetler", "araştırma ve gözlem", "oyun oynama ve bulmaca çözme", "sosyal sorumluluk", "günlük yaşam becerileri", "el sanatları", "bilim", "yardımlaşma", "kariyer planlama" ve "aile günü" olmak üzere 16 ana başlık yer alıyor.

Öğrenci ve velilerin yapılacak etkinliklerin bilgisine ulaşabilmeleri amacıyla "aratatil.meb.gov.tr" sitesi de hazırlandı. Veliler sitede, yaşadıkları ilde 5 gün boyunca yapılacak ara tatil etkinliklerini görebilecek.

Öğretmenler de MEB'in hazırladığı sanatsal, sportif, sosyal ve kültürel aktivitelerin yer aldığı mesleki çalışma programındaki faaliyetlere katılabilecek.

"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.

ARA TATİL ETKİNLİK PROGRAMI İÇİN TIKLAYINZ

MEB ÇALIŞMA TAKVİMİ

"Yeni Eğitim Öğretim Çalışma Takvimi Modeli"ne göre 18-22 Kasım'da yapılacak ilk ara tatilin ardından ilk dönemin ikinci yarısı 25 Kasım'da başlayacak.

Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. İkinci yarıyıl eğitim-öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

İkinci ara tatil ise 6-10 Nisan 2020'de olacak, 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.