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10 yıllık saçlarını hasta çocuklar için kestirdi

10 yıllık saçlarını hasta çocuklar için kestirdi
Giriş Tarihi: 16.11.2019

'da 12 yaşındaki , lösemili çocuklara peruk olması için 10 yıldır uzattığı saçlarını kestirdi. Saçlarını bağışlayan Şimşek, "Bir hastaya moral ve umut olmak istedim" dedi.

Aydın'da 12 yaşındaki Sevgi Şimşek, lösemili çocuklara peruk olması için 10 yıldır uzattığı saçlarını kestirdi. Saçlarını bağışlayan Şimşek, "Bir hastaya moral ve umut olmak istedim" dedi. Çine'de yaşayan ve yarım metrelik saçlarını kestiren Şimşek, "Onlardan vazgeçmek kolay olmadı. 2 yaşımdan bu yana uzatıyorum ve saçlarımı seviyorum. İnternette saçlarını lösemili çocuklar için bağışlayan arkadaşları gördüm. Çok etkilendim ve ben de bir hastaya umut ve moral olmak istedim" dedi.

MEHMET KAVAS

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