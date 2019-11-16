Atık malzemelerle oyuncak tasarladılar

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, çocukların 3 boyutlu yazıcılardan çıkarılan parçalarla atık malzemeleri kullanarak kendi oyuncaklarını yapabilecekleri tasarımlara imza attı.

Yaşar Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencileri, çocukların 3 boyutlu yazıcılardan çıkarılan parçalarla atık malzemeleri kullanarak kendi oyuncaklarını yapabilecekleri tasarımlara imza attı. İyi Tasarım İzmir kapsamında cocukdostu.org işbirliğiyle gerçekleştirilen atölyede, 8-10 yaş aralığındaki 10 çocuk katılımcı, geliştirilen oyuncak ara parçalarını atık malzemelerle bir araya getirip kişiselleşmiş oyuncaklarını üretti.

Dr. Öğretim Görevlisi Ezgi Ozan Avcı tarafından yürütülen Tasarımda Sürdürülebilirlik dersinde çocukların atık malzemelerle yaratıcılıklarını geliştirebilecekleri Açık Oyuncak Projesi hayata geçirildi. Dondurma çubuğu, tuvalet kağıdı rulosu gibi atık malzemelerle bir araya gelebilen, açık kaynaklı ve 8-10 yaş aralığındaki çocukların kişiselleşmiş oyuncaklarını yapabilmesine olanak tanıyan oyuncak ara parçaları geliştirildi