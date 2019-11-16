Esila’ya can verecek donör için seferberlik

Uşaklı Kurt ailesinin, kök hücre nakli bekleyen minik kızları Esila için Vali Funda Kocabıyık bağış kampanyası başlattı. Kocabıyık’ın kendisinin de donör olacağını söylediği Esila’nın tedavisi İzmir Behçet Uz’da sürüyor

İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde hemofagositik sendrom teşhisiyle tedavi gören 3 yaşındaki Esila Kurt, yaşamak için kök hücre nakli bekliyor. Uşak'ta yaşayan minik kız için yurdun dört yanında donör taraması başlatılırken, Uşak Valiliği de bağış kampanyası düzenledi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kendisinin de bağışta bulunacağını söyledi.



YOĞUN BAKIMDA KALDI



Uşak'ta Ercan (28) ve Çiğdem (27) Kurt çiftinin ilk çocukları 3 yaşındaki Esila Kurt, üç ay önce düşmeyen ateş ve boğaz enfeksiyonu sebebiyle ailesi tarafından İzmir Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Buradaki tetkiklerde Esila'ya hemofagositik sendrom tanısı konuldu ve ailenin zorlu süreci başladı. Teşhisin ardından kısa süreli yoğun bakıma alınan, ardından kemoterapi tedavisine başlayan Esila'ya doktorları kök hücre nakli yapılması gerektiğine karar verdi.



TARAMA BAŞLATILDI



Genetik ikizini arayan Esila için yurdun dört bir yanında donör taraması başlatılırken, kök hücre bağış kampanyası başlatan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, kendisinin de bağışta bulunacağını söyledi. Destekçi olan herkese teşekkür eden bir mühendislik firmasının satış danışmanı baba Ercan Kurt ise, "Herkesi kök hücre donörü olmaya davet ediyorum. Bizlerden eksilen herhangi bir şey yok ancak Esila ve onun gibi binlercesi can bulmayı bekliyor. Benim kızım da normal çocuklar gibi koşsun oynasın ve çocukluğunu yaşasın istiyorum" diye konuştu.



'HASTALIK YENİLENİYOR'



EV kadını anne Çiğdem Kurt ise, "Bizim sürecimiz boğaz enfeksiyonu ve ateşle başladı. Antibiyotikler kullandık ama hiç faydası olmadı. Ateş düşmeyince araştırıldı ve HLH tanısı kondu. İlaçla tedavi sonuç vermeyince kemoterapiler başladı. Nakil gerçekleşene kadar kemoterapi ve kortizon tedavimiz sürecek. Hastalık sürekli kendini yeniliyor. Herkesten bağışçı olmasını istiyoruz. Onun da yaşamaya ve normal bir çocuk gibi büyümeye hakkı var. Enfeksiyon riski yüzünden sokağa bile çıkamıyor" dedi.