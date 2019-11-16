Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor, sabah saatlerinde Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun güney ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 16 Kasım Cumartesi hava durumu uyarısı...
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
EDİRNE °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 16 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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