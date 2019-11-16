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'den uyarısı 16 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 16 Kasım Cumartesi! Bugün hava nasıl olacak?

16.11.2019, 09:44

Bugün ve Ege'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülke genelinde yağış beklenmiyor, sabah saatlerinde ile 'nun güney ve doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, İç Ege, İç Anadolu ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 16 Kasım Cumartesi uyarısı...

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EDİRNE °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

İSTANBUL °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

KOCAELİ °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

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