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Usta oyuncu yoğun bakıma kaldırıldı

Usta oyuncu Yıldız Kenter yoğun bakıma kaldırıldı

16.11.2019, 14:00

Bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören usta tiyatrocu ' yoğun bakıma kaldırıldı. Kenter’i hastanede ziyaret eden Kültür ve , sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Bir süredir akciğer rahatsızlığı nedeniyle evinde tedavi gören Yıldız Kenter fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. İstanbul Amerikan Hastanesi'ne getirilen ve yoğun bakıma kaldırılan usta oyuncunun durumunun kritik olduğu öğrenildi.



BAKAN ERSOY ZİYARET ETTİ
Yıldız Kenter'i hastanede ziyaret eden Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy şu açıklamayı yaptı: İstanbul'da rahatsızlığı sebebiyle yoğun bakıma alınan, Türk tiyatrosunun duayen ismi Yıldız Kenter'i kaldırıldığı hastanede ziyaret ederek sağlık durumu ile ilgili bilgi aldık. Sanatçımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum.

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