Asya büyüsün diye...

6 yaşındaki Asya Soylu’nun, normalde 70 yaşındaki insanlarda görülen PNH hastalığına yakalandığı 1.5 yıl önce fark edildi. Onun kurtuluşunun tek çaresi ise ilik nakli... Asya'ya umut olmak için bir araya gelen okul arkadaşları öğretmenleri ve veliler kampanya başlattı, kök hücre ve kan bağışı noktası oluşturup örnek bir projeye imza attı

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan Özel Neşe Erbek Anaokulu öğretmen ve velileri, öğrencileri olan PNH hastası olan Asya Soylu (6) için seferber oldu. Okul kurucusu Mustafa Yılmaz, öğretmen ve veliler, 'Genetik İkizin Seni Arıyor' sloganıyla kök hücre ve kan bağışı noktası oluşturarak örnek bir projeye imza attı.



1.5 YIL ÖNCE FARK EDİLDİ



Asya Soylu 1.5 sene önce ateşlenmesi üzerine hastaneye kaldırıldı. İlk olarak lösemi teşhisi konulan minik Asya'nın yapılan araştırmalar sonucunda paroksismal noktürnal hemoglobinüri (PNH) hastası olduğu ortaya çıktı. Hastalığın tedavisi için ilik nakli bekleyen minik Asya'ya ailesinin dışında, okuduğu okul da sahip çıktı.





DONÖR OLMAYA DAVET



Asya ve Asya gibi ilik nakli bekleyen tüm çocuklar için Özel Neşe Erbek Anaokulu kurucusu Mustafa Yılmaz, öğretmen ve veliler, Türk Kızılay Ege Bölge Kan Merkezi, Bornova İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün destekleriyle, Forum Bornova'da 'Genetik İkizin Seni Arıyor' sloganıyla kök hücre ve kan bağışı noktası oluştururarak herkesi donör olmaya davet etti. Projenin kapsamını artıracaklarını ifade eden Yılmaz, "İzmir'de şu anda sadece Bornova'da bu etkinlikler yapılıyor ama 32 ile projemizi yaymayı düşünüyoruz. Sadece Asya için değil, Asya gibi binlerce kök hücre bağışı bekleyen hastalarımıza destek olmak için de bu projeyi başlattık" dedi.



DONÖR OLUN HAYAT KURTARIN



Minik Asya'nın normalde 70 yaşındaki kişilerde görülen bir hastalık ile savaştığını belirten baba Ercan Soylu (39), "Asya ise ilk çocuk hastalardan birisi. Sonuç olarak tek bir çözümü var. İlik nakli olması gerekiyor. Biz de diğer destekçilerimiz ile birlikte böyle bir kampanya yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



KIZINI KAYBETTİ OĞLU KURTULDU BAĞIŞÇI OLDU



Kök hücre ve kan bağışı noktasında bağış yapan destekçilerden Turan Kılıç (31) ise 8 sene önce lösemi nedeniyle 1.5 yaşındaki kızını kaybettiğini, 11 aylık oğlunun da lösemiden kaynaklı ilik nakli olduğunu dile getirdi. Kök hücre bağışının önemini birebir yaşadığının altını çizen Kılıç, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Sadece bir tüp kan vererek birine hayat olabiliriz" dedi.

MERT ALPDÜNDAR