Denizli'de yabancı uyruklu şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.
Olay, Pamukkale ilçesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 2 grup arasında cadde üzerinde 22 bin TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Denizli'de sokakta birbirlerine girdiler! Alacak verecek kavgası kanlı bitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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