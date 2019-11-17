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Haberler > Yaşam > Denizli'de sokakta birbirlerine girdiler! Alacak verecek kavgası kanlı bitti

'de sokakta birbirlerine girdiler! Alacak verecek kavgası kanlı bitti

Denizli'de sokakta birbirlerine girdiler! Alacak verecek kavgası kanlı bitti

17.11.2019, 18:43

'de şahıslar arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Pamukkale ilçesi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oldukları öğrenilen 2 grup arasında cadde üzerinde 22 bin TL'lik alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

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