Bariyer kazası

KARABÜK'TE, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı.

KARABÜK'TE, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin bariyere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 1 çocuk yaralandı. Burdur'dan Karabük'e bir yakınına ziyarete gelen Muzayin Tezcan (70) yönetimindeki otomobil bariyere çarptı. Otomobilde sürücü ile eşi Fetiye Tezcan (58), kızları Ayşe Kayhan (34), torunları Mehmet Arda Şenkal (14) ve 5 aylık Gökçe Kayhan sıkıştı. Yapılan kontrolde Muzayin Tezcan eşi Fetiye Tezcan ile kızları Ayşe Kayhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

KIZLARINA GİDİYORLARDI

Ayşe Kayhan'ın 5 aylık bebeği Gökçe Kayhan da, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ölen Tezcan çiftinin, kızları ve torunlarıyla birlikte Karabük'te yaşayan diğer kızlarını ziyarete gittiği öğrenildi. Ailenin Burdur'da oturduğu, ölen Ayşe Kayhan'ın Burdur Adliyesi'nde memur olduğu kaydedildi.