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günü’nün ilgi odağı oldu

Dördüzler prematüre günü’nün ilgi odağı oldu
Giriş Tarihi: 18.11.2019

TEPECİK Eğitim ve ’nin nedeniyle düzenlediği etkinlikte, Zerrin- Ümit Karadavut çiftinin 6 ay önce olarak dünyaya gelen bebekleri gördü.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin 17 Kasım Prematüre Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte, Zerrin-Ümit Karadavut çiftinin 6 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen dördüz bebekleri büyük ilgi gördü. Hastanenin Dr. Nejat Aksu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe sağlık çalışanları ile prematüre dünyaya gelen bebekler ve aileleri katıldı.

TÖRENE Kumsal Nazik, Doruk, Kayra ve Ömer ismini verdikleri dördüzleriyle katılan anne Zerrin Karadavut, aşılama tedavisinin ardından 6 ay önce dördüzlerini kucağına almanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

"DESTEK BEKLİYORUZ"
KARADAVUT, "Bebeklerimin 3'ü erkek biri ise kız. 6,5 aylık olarak dünyaya geldiler. Bir süre kuvözde kaldılar. Şimdi ise sağlık durumları oldukça iyi. Kilo almaya başladılar. Bebeklerimin mama, bez ve kıyafet ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyoruz. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz" dedi.

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