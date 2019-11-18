Genç polis memuru sırlarıyla veda etti

İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 27 yaşındaki Atakan Arıkan beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi.

İZMİR Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru 27 yaşındaki Atakan Arıkan beylik tabancası ile intihar ederek yaşamına son verdi. Bekar olan genç polis memurunun geride herhangi bir not bırakmadığı ve sırlarıyla yaşama veda ettiği öğrenildi. Meslektaşlarını büyük üzüntüye boğan Arıkan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu Başkanlığına kaldırıldı. İntihar İzmir'in Buca ilçesi 220/16 Sokak'ta meydana geldi. Bursa POMEM mezunu Arıkan, dün görevliyken henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı canına kıydı. İntiharla ilgili geniş çapta soruşturma başlatılırken, Arıkan'ın acı haberini alan ailesinin İzmir'e geldiği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL