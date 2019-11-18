Aydın'ın Karacasu ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle yoldan çıkarak bataklığa saplanan TIR, jandarmanın yardımıyla kurtarıldı. Olay Güzelköy mahallesinde meydana geldi.
AYDIN'IN Karacasu ilçesinde navigasyonun yanlış yönlendirmesiyle yoldan çıkarak bataklığa saplanan TIR, jandarmanın yardımıyla kurtarıldı. Olay Güzelköy mahallesinde meydana geldi. Burdur'a yem götüren 32 LE 924 plakalı TIR sürücüsü Naim Ç. navigasyon sisteminin yönlendirmesi ile Dandalaz Barajı yoluna giren şoför, karanlıkta barajın çekilmiş sularını görmeyerek bataklığa saplandı. TIR, traktör yardımıyla yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu çıkarıldı.
KAZIM YÖRÜKCE
Navigasyona uydu bataklığa saplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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