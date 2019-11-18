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Sandıklılı genç atçı ikincisi oldu

Sandıklılı genç atçı Türkiye ikincisi oldu

18.11.2019, 14:48

’ın Sandıklı ilçesinden genç atçı Yunus Aslan 2.’si oldu. Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından sezon sonunda düzenlenen Türkiye Rahvan At şampiyonası bu yıl yapıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden genç atçı Yunus Aslan Türkiye 2.'si oldu.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından sezon sonunda düzenlenen Türkiye Rahvan At şampiyonası bu yıl İzmir Şirinyer Hipodromunda yapıldı. Sandıklı genç at yetiştiricilerinden Yunus Aslan'nın Cemgül Abraj isimli atı önce kendi guruplarından birincilik ile çıktı sonraki final müsabakasında ise Türkiye 2.'liğini elde etti. Koşuda Ankara'dan Murat Kölemenoğlu'nun Gazi isimli atı birinciliği, Afyonkarahisar'dan Cemgül Abraj isimli atı ikinciliği elde etti.

Yarışma sonrası birinci ve ikinci olan at sahiplerine kupa ve para ödülü verildi.
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