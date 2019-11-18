ÖSYM 2020 sınav takvimi açıklandı! İşte KPSS, YKS, YDS, ÖABT sınav tarihleri...

Son dakika haberine göre, ÖSYM merakla beklenen 2020 sınav takvimini açıklandı. Milyonlarca öğrenci 2020 sınavlarının tarihlerini merak ediyor. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. İşte ÖSYM 2020 sınav takvimi...

Milyonlarca öğrenci ÖSYM'nin sınav tarihlerini merak ediyor. 2020 yılında KPSS, YKS, YDS, ÖABT sınavları ne zamn yapılacak? soruru öğrenciler tarafından araştırılıyor. ÖSYM 2020 sınav takvimini açıkladı. İşte 2020 yılının sınav tarihleri...

ÖSYM 2020 SINAV TAKVİMİNİ AÇIKLADI

2020 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin '2020 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi adayların erişimine açıldı. ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2020 YKS, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

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2020 KPSS, DGS, YKS SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

2020 yılı KPSS Lisans başvuruları 5 Mayıs - 20 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak.

2020 YKS tarihleri de belli oldu. Üniversite sınavı kapsamında birinci oturum olan TYT 20 Haziran, AYT ve YDT oturumları ise 21 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Sınava yönelik başvurular 6 Şubat ile 3 Mart 2020 tarihleri arasında yapılacak. YKS sonuçları ise 23 Temmuz tarihinde açıklanacak.

2020 DGS sınavı 5 Temmuz tarihinde gerçekleştirilecek, Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 13 Mayıs ile 21 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınav sonuçları ise 29 Temmuz'da açıklanacak.

2020 YDS/1, 12 Nisan tarihinde düzenlenecek; başvuruları 19 Şubat ile 26 Şubat tarihleri arasında alınacak.

YDS/2, 25 Ekim tarihinde düzenlenecek; başvuruları 4 Eylül ile 14 Eylül tarihleri arasında alınacak.

2020 ALES TARİHİ

Açıklanan sınav takvimine göre, 2020 ALES tarihleri şu şekilde;

ALES/1 >> 3 Mayıs 2020 tarihinde yapılacak. Başvuruları 13 Mart ile 23 Mart arasında alınacak.

ALES/2 >> 20 Eylül tarihinde yapılacak. Başvuruları 24 Temmuz ile 6 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

ALES/3 >> 29 Kasım tarihinde yapılacak. Başvuruları 9 Ekim ile 19 Ekim arasında alınacak.