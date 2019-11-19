Eşine türküleriyle şifa oluyor

İzmir'in Konak ilçesinde, motosiklet çarpması sonucu yüzde 100 engelli olan ve dört çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki Mehmet Sürer, eşi Emine Sürer'in türküleriyle hayata tutunuyor.

İzmir'in Konak ilçesinde, motosiklet çarpması sonucu yüzde 100 engelli olan ve dört çocuğuyla birlikte yaşam mücadelesi veren 35 yaşındaki Mehmet Sürer, eşi Emine Sürer'in türküleriyle hayata tutunuyor.



"BİR ŞEYİM YOK" DEDİ



Emine Sürer'in yatağının başucunda yüzüne bakarak türkü söylediğinde felçli Mehmet Sürer'in yüz mimiklerine yansıyan mutluluk ifadesi, görenlerin gözlerini yaşarttı. Emine Sürer, "Ben ona türkü okuyunca gözlerinin içi gülüyor" dedi. Emine Sürer, yetkililere yardım çağrısında bulundu. Mehmet Sürer, tatil için Diyarbakır'a giden ailesini getirmek amacıyla İzmir Otobüs Terminali'ne giderken bir motosikletin çarpması üzerine yere düşüp kafasını çarptı. Sürer, çevresindekilere "Bir şeyim yok" deyip otobüse bindi. Salihli'de fenalaşan genç adam hastaneye kaldırıldı. Beyninde ciddi hasar oluştuğu belirlenen Sürer, 2 ay yoğun bakımda kaldı. Uyandığında konuşma, yürüme, yemek yeme gibi birçok yetisini kaybetti. Sürer'e yüzde 100 engelli raporu verildi.