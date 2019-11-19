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ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı

Jale Birsel ile ilgili gerçek cenazesinde ortaya çıktı

19.11.2019, 15:25

'de kaldığı yaşlı ve bakımevinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu (92) için tören düzenlendi. Son günlerinde dahi tiyatro ile uğraşan ve kaldığı bakımevinde canlandıracağı tek kişilik oyununa hazırlanan Birsel'in, uzun yıllardır büyük bir işitme kaybı yaşadığı ve oyunlardan önce tüm metni ezberleyerek sahneye çıkmak zorunda kaldığı açıklandı. Tüm salonun alkışladığı açıklamanın ardından ünlü tiyatrocu, ailesi, dostları ve meslektaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

'in Çiğli ilçesinde geçen ay yakalandığı zatürre nedeniyle 17 Kasım Pazar günü akşam saatlerinde yaşamını yitiren usta tiyatrocu için, İzmir Devlet Tiyatroları Konak Sahnesi'nde tören düzenlendi. Ailesi, sevdikleri ve meslektaşlarından oluşan kalabalık, törenin yapıldığı salonu doldurdu.

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