Sıcaklıklar azalacak, yağışlı hava geliyor

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, yağışlı sistemlerin etkisiyle sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceğini bildirdi.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamada, hava sıcaklığının uzun süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini hatırlattı.

Yağışlı sistemlerin etkisiyle sıcaklıkların cuma gününden itibaren azalarak mevsim normallerine düşeceğini belirten Coşkun, cuma ve pazartesi günleri yağışlı sistemlerin ülkeye giriş yapacağını kaydetti.

Coşkun, yağışlı sisteme ilişkin şu bilgileri verdi:

"22 Kasım Cuma ve 23 Kasım Cumartesi günleri Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgelerinde görülecek yağışların 24 Kasım Pazar günü etkisini kaybetmesi bekleniyor. 25 Kasım Pazartesi gününden itibaren ise Orta Akdeniz üzerinden gelecek alçak basınç merkezi ve cephe sistemlerinin etkisiyle ülkemizin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği ve bu yağışların yurdun büyük bir bölümünde görüleceği tahmin ediliyor."

AA