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'da ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

Aydın'da ağaçtan düşen şahıs hayatını kaybetti

21.11.2019, 09:54

’ın Bozdoğan ilçesinde, kozalak toplamak için çıktığı çam ağacından düşen şahıs hayatını kaybetti.

Olay Altıntaş Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Çam kozalağı toplamak için ağaca çıkan Muhammed Ünal, bir anda dengesini kaybederek 5 metre yükseklikten yere düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ünal'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ünal'ın cenazesi Altıntaş Mahallesi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

İHA

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