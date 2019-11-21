Biri güldü, diğeri ağladı

Antalya'da doğuştan işitme engelli 18 aylık Tuna Altuğ Işık ile 20 aylık Melek Eylül Orhan, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatının ardından sesleri ilk duyduklarında şaşkına döndü.

Antalya'da doğuştan işitme engelli 18 aylık Tuna Altuğ Işık ile 20 aylık Melek Eylül Orhan, koklear implant (biyonik kulak) ameliyatının ardından sesleri ilk duyduklarında şaşkına döndü. Melek Eylül eliyle kulağını gösterip gülücükler atarken, Tuna Altuğ ise ağlayarak tepki verdi. Her ikisi de iç kulaktaki alıcı hücrelerin doğuştan gelişmemesi nedeniyle işitme engelli dünyaya gelen ve ameliyatla duymaya başlayan çocukların ailelerinin hayatında da yeni birer sayfa açıldı. Melek Eylül'ün duymadığı için hırçın olduğunu, bazen başını duvara bile vurduğunu anlatan Kerime Orhan, ameliyattan sonra ise kızında büyük değişimler gözlediğini belirtti. Anne Orhan, Melek Eylül'ün duymaya başladığından bu yana çok mutlu olduğunu söyledi. Seslere ağlayarak tepki veren minik Tuna Altuğ'un anne- si ise, "Tuna cihaz takılıp sesleri duyunca bağırıyor, ağlıyor. Cihazı çıkarınca sessizleşiyor" dedi.