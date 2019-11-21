Buldan evleri Denizli’ye taşındı

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Dokgöz, küratörlüğündeki Buldan Evleri Eskiz Sergisi Mimarlar Odası Toplantı Salonu'nda açıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Deniz Dokgöz, küratörlüğündeki Buldan Evleri Eskiz Sergisi Mimarlar Odası Toplantı Salonu'nda açıldı. Çok sayıda tarihi Buldan Evlerinin çizimlerinin yer aldığı sergi 1 Aralık Pazar gününe kadar gezilebilecek. Buldan'ın mimarlık fakültesi öğrencileri için bir açık hava atölyesi gibi olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Dokgöz, Buldan evlerinin mimari özelliğinin bugüne kadar korunarak gelmiş olması ve 100'lerce evin bir arada olması nedeniyle eskiz çalışmalarında tercih ettiğini vurgulayarak, Buldan'ın yöresel mimari özelliğini taşıyan evleriyle mimarların da ilgi odağı olduğunu belirtti.

HASAN DURNA