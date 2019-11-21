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'den son dakika uyarısı 21 Kasım Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika uyarısı 21 Kasım Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

21.11.2019, 09:07

Bugün ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağışlar ne kadar sürecek? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun batı kesimlerinin parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, 'in batısı, , kıyıları ve çevreleri ile İzmir, Aydın ve 'nın kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile 'da bu sabah ilk saatler ile akşam ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 21 Kasım Perşembe ...

MARMARA

Parçalı, bölgenin batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, 'in batısı ve çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah bölge genelinde, akşam ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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