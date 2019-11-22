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’de 34 düzensiz yakalandı

Aydın Didim’de 34 düzensiz göçmen yakalandı

22.11.2019, 08:55

'ın ilçesi açıklarında iki ayrı operasyonda 55 düzensiz yakalandı. Lastik botlardaki 55 güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra, işlemleri yapılmak üzere 'ne teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, 21 Kasım 2019 tarihinde saat 02.25 ve 07.25'te, Aydın ili Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik botu, durduran ekipler içerisindeki 33 Somali, 19 Suriye ve 3 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 55 düzensiz göçmen (22 erkek, 17 kadın, 16 çocuk) yakalandı. Lastik botlardaki 55 kaçak göçmen güvenli bir şekilde kıyıya çıkarıldıktan sonra, işlemleri yapılmak üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA

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