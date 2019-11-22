İlke’nin bir hayali var

İzmir Bornova’da yaşayan spina bifida hastası İlke Gümüş, 1 yıldır yatağa bağımlı olduğu için evde eğitim görüyor. 70 bin liralık ameliyatı için bağış kampanyası başlatmak isteyen İlke’nin hayali, mezuniyet gecesine katılmak.

İzmir Bornova'da yaşayan Uzun Hasan Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi İlke Gümüş (13), doğuştan spina bifida hastası. Hastalığı sebebiyle tekerlekli sandalye kullanan Gümüş, son bir yıldır akülü sandalyeye oturamadığı için yatağa bağımlı hale geldiğini ve 7. sınıfın ikinci döneminden bu yana evde eğitim görmeye başladığını ifade etti. Yatağa bağımlı olmaktan kurtulması için ameliyat olması gerektiğini söyleyen Gümüş, küçük yaştan beri kendisiyle ilgilenen özel doktoruna çok güvendiğini, bu ameliyatı olabilmek için de 70 bin TL'ye ihtiyaç duyduğunu söyledi. Bağış toplanması için valilik onaylı kampanya açılmasını bekleyen Gümüş, bir an önce ameliyat olup arkadaşlarıyla mezuniyet gecesine katılmak ve LGS'ye sağlıklı bir şekilde girmek istediğini belirtti.