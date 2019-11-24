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Haberler > Yaşam > Çanakkale'de korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

'de ! İnceleme başlatıldı

Çanakkale'de korkutan görüntü! İnceleme başlatıldı

24.11.2019, 18:15

'nin ilçesi yakınından geçen Tuzla Çayı'nda balık ölümleri meydana geldi. Çay yüzeyinde çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Çay yüzeyinde çok sayıda telef olmuş balık gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çaydan ve balıklardan numune alarak olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

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