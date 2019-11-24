Talat Atilla: Kemal Kılıçdaroğlu 'yüzde yüz doğru' dedi

Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan’ın ‘Külliye’ye giden CHP’li” yalanının kaynağı olarak gösterdiği Talat Atilla’dan yeni açıklama geldi. Atilla, haberi kendisine veren CHP’linin Kılıçdaroğlu’ndan yüzde yüz doğru yanıtını aldıktan sonra verdiğini söyledi.

"Külliye'ye giden CHP'li" kumpasında artık tüm oklar Kemal Kılıçdaroğlu'na yöneldi. Sözcü Gazetesi yazarı Rahmi Turan, yalan haber üzerine özür dilemiş ve kaynağını da açıklamıştı. Turan, bilgiyi Talat Atilla'dan aldığı söyledi Talat Atilla'da kendisine gelen bilginin bir CHP'li tarafından aktarıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni açıklamalar yapan Atilla, bu haberin kendisine Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'yüzde yüz doğrudur' yanıtı alınarak geldiğini ifade etti. Atilla'nın Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şu şekilde:

"HABERİ GETİREN CHP'Lİ"

Kılıçdaroğlu'nun Fox'da ifade ettigi sözler ortada... "Biliyorum, açıklayamam" dedi. Haber bana geldiğinde çok iddialı bulduğum için getiren CHP'liden "Sizin partinizin mensubu olduğu için bunu Kemal beyden yüzde yüz doğrudur ifadesini alman şart " dedim.

"KILIÇDAROĞLU'NDAN YÜZDE YÜZ DOĞRU ONAYI ALINDIKTAN SONRA HABER GELDİ"

Kılıçdaroglu'ndan "yüzde yüz doğru yanıtını " alarak bana getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan çok iddialı konuşunca, yeniden sordum. Yine " yüzde yüz" yanıtı geldi. Parçaları toplayınca; Kılıçdaroğlu'nun doğruluğundan emin olduğu haberin çıkmasını arzu ettigini anlıyorum.

"BEKLENEN NE? HABER KAYNAĞIMI DEŞİFRE ETMEM Mİ?"

Kılıçdaroğlu, TV'de söylediği "Dogrudur ama açıklamam" sözünü nasıl söylediyse... Haber kaynağıma, TV'ye çıkmadan önce kendisine dogrulattığım bu haberden haberi olduğunu artık açıklamalıdır. Beklenen ne? Haber kaynağımı deşifre etmem mi?

"KAMUOYUNA AÇIKLAMA ZORUNLULUĞU VAR"

Haber kaynağımı, medya derimi yüzse, mahkemeler müebbet verse, bana saldıranlar alçaklıkta sınır tanımasa da açıklamayacağım. Kılıçdaroğlu'nun kendisini ve partisini yıpratmamak için kamuoyuna açıklama zorunluluğu var. Ve mutlaka açıklayacağından da şüphem yok.

TALAT ATİLLA "BEŞTEPE'YE GİDEN CHP'Lİ" HABERİNİ KEMAL KILIÇDAROĞLU'NA DOĞRULATTIĞINI AÇIKLADI

Rahmi Turan, "Külliye'ye giden CHP'li" iddiasının kaynağının Talat Atilla olduğunu söyledi. Talat Atilla şu şekilde açıklama yapmıştı:

Rahmi Turan "Gazeteci kaynağını açıklamaz" dediği için ve Rahmi Turan'ı korumak için "Benim dememeyi tercih ettim"

Konuyu en ufak ayrıntısına kadar yazmanın vakti geldi.

Haber bana geldiğinde çok yönlü çek ettim...

Hatta, bununla yetinmedim.

Bu haberi CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na da bir şekilde "Bu haber doğru mu?" diye doğrulattım.

Haberi ilk önce zaman zaman yazılarımdan alıntı yapan, turktime'da yazan

Rahmi Turan'a verecektim ama yurt dışı telefonu çalınca saat farkını o an hesaplayamadığım için gece olabilir diye arayıp kapattım.

Bunun üzerine sahibi olduğum haber sitesini kendi hesabında öneren Uğur Dündar'ı aradım. Dündar bana "CHP'yi dizayn ediyor diye saldırırlar" dedi.

Bunun üzerine haberi kendi sitem de yazmaya karar verdim ancak Rahmi Turan'ı çaldırıp kapattığım için, neden aradın sorusuna da yanıt olsun, hem de ilk haberi yazmasına niyetlendiğim kişi olduğu için arayarak haberi söyledim.

"Tamam, yazarım" dedi.

Ve bilgileri gönderdim.

Şimdi geleyim bu habere…

1. 9 Kasım gece 01:15 de görüşme olduğu…

2.Giren ve çıkan plakaların isimleri. Resmi kaydı olmayan 06 sfg 4543 plakalı araçla giriş yapıldığı, çıkarken de 06 ghj 1290 plakalı beyaz Auidi marka araçla çıkıldığına kadar ayrıntılı bilgiler vardı.

Tüm bunlar bilgi olarak geldi.

Kısa süre önce İyi Partili bir yetkilinin de Erdoğan'la gözlerden uzak görüşmesi de kamuoyuna sızmıştı.

Tüm bunlara rağmen CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na bir şekilde haberin doğruluğunu onaylatınca içimde şüphe kalmadı.

Ne Muharrem İnce'ye…

Ne CHP'ye…

Ne iktidar partisine karşı değil, sadece habercilik arzusuyla davrandım.

Gelelim haber kaynaklığı meselesine…

Kaynağımın ismini söylemem söz konusu olamaz ama bir CHP'li…

Ya Kemal Bey, ya da kendisinin konuşmasını beklerim doğrusu..

Kılıçdaroğlu haberi doğruladıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın net açıklamaları üzerine haberi yeniden kaynağıma sorgulattım.

"Yine altını çizerek yüzde yüz doğru" dedi.

Şimdi, Kemal Beyin ve doğrulattığım CHP'li kaynağın konuşmasını bekliyorum.