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'de ! İngiliz kadın ...

İzmir Tire'de şok ölüm! İngiliz kadın Carolyn Margoret Dearsley...

25.11.2019, 17:25

'de yaşayan İngiliz Uyruklu isimli kadın kendine ait evde talihsiz bir sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, talihsiz kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan detaylı incelemenin ardından belirlenecek.

Bir süre önce 'den 'ye taşınan ve 'ye bağlı Kaplan köyünde yaşayan Dearsley Ailesi, bu sabah evlerinde yaşanan talihsiz ile sarsıldı.

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