İzmir Tire'de şok ölüm! İngiliz kadın Carolyn Margoret Dearsley...

Tire'de yaşayan İngiliz Uyruklu Carolyn Margoret Dearsley isimli kadın kendine ait evde talihsiz bir kaza sonucu yaşamını yitirdi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlatırken, talihsiz kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan detaylı incelemenin ardından belirlenecek.

Bir süre önce İngiltere'den Tire'ye taşınan ve Tire'ye bağlı Kaplan köyünde yaşayan Dearsley Ailesi, bu sabah evlerinde yaşanan talihsiz kaza ile sarsıldı.