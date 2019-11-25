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Haberler > Yaşam > Manisa'da dere yatağında korkunç manzara! Kolu kopuk halde bulundu

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Manisa'da dere yatağında korkunç manzara! Kolu kopuk halde bulundu

25.11.2019, 14:14

'nın Şehzadeler ilçesinde bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 35-40 yaşlarında bir erkek olduğu ve sağ kolunun olmadığı, yüzünde de darp izlerinin bulunduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Karaağaçlı Mahallesi'ndeki birinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.

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