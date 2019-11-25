Manisa'da dere yatağında korkunç manzara! Kolu kopuk halde bulundu

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dere yatağında bir erkek cesedi bulundu. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin 35-40 yaşlarında bir erkek olduğu ve sağ kolunun olmadığı, yüzünde de darp izlerinin bulunduğu belirlendi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Karaağaçlı Mahallesi'ndeki dere yatağında birinin hareketsiz yattığını gören mahalle sakinleri, durumu jandarmaya bildirdi.