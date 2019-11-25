  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Manisa'nın organik muşmulasına yoğun ilgi

'nın organik muşmulasına yoğun ilgi

Manisa'nın organik muşmulasına yoğun ilgi

25.11.2019, 12:38

'nın ilçesinde kullanılmadan yetiştirilen muşmula yoğun ilgi görüyor. Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, "Muşmula üretiminde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyoruz. Şifa kaynağı olan organik muşmula meyvemiz, başta , ve olmak üzere yurt içi pazarlarından yoğun ilgi görüyor hatta bazı tüccarlar, ürünü tarladan alıyor" dedi

'nın ilçesinde kullanılmadan yetiştirilen muşmula yoğun ilgi görüyor.

Türkiye'de bazı yörelerde "döngel", "töngel" ya da "yeni dünya" adıyla bilinen ve başta karaciğer rahatsızlıkları, dolaşım ve sinir sistemi hastalıklarına iyi geldiğine inanılan muşmulanın üretimi, Demirci ilçesinde her geçen yıl artıyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'nın organik muşmulasına yoğun ilgi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN