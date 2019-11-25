Manisa'nın organik muşmulasına yoğun ilgi

Manisa'nın Demirci ilçesinde zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilen muşmula yoğun ilgi görüyor. Demirci Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karakaya, "Muşmula üretiminde hiçbir şekilde zirai ilaç kullanmıyoruz. Şifa kaynağı olan organik muşmula meyvemiz, başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere yurt içi pazarlarından yoğun ilgi görüyor hatta bazı tüccarlar, ürünü tarladan alıyor" dedi

Manisa'nın Demirci ilçesinde zirai ilaç kullanılmadan yetiştirilen muşmula yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de bazı yörelerde "döngel", "töngel" ya da "yeni dünya" adıyla bilinen ve başta karaciğer rahatsızlıkları, dolaşım ve sinir sistemi hastalıklarına iyi geldiğine inanılan muşmulanın üretimi, Demirci ilçesinde her geçen yıl artıyor.