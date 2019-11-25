  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Meteoroloji uyardı yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji uyardı yağış ve fırtına geliyor

Meteoroloji uyardı yağış ve fırtına geliyor
Giriş Tarihi: 25.11.2019

MARMARA, Ege, ile çevrelerinde bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. yapılan açıklamaya göre, bugün 'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

MARMARA, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde bugün sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Meteorolojiden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye'nin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinde sağanak ve yer yer çok gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Burdur ve Uşak çevrelerinde kuvvetli, Muğla çevreleri ile Antalya'nın batı kıyılarında çok kuvvetli ve şiddetli olması öngörülüyor. Rüzgarın Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına (80-100 kilometre/ saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Muhtemel ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Meteoroloji uyardı yağış ve fırtına geliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN