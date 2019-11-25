Meteoroloji'den son dakika uyarısı 25 Kasım Pazartesi! Bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz ile Eskişehir, Zonguldak, Bolu ve Düzce çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur çevrelerinde kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 Kg/m²), Muğla çevreleri ile Antalya'nın merkez ve batı ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 Kg/m² ve üzeri) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 25 Kasım Pazartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren bölgenin güneyinde, güney ve güneydoğu yönlerden kısa süreli fırtına (50-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı EDİRNE °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı