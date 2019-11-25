“Oğlum hatasının bedelini ödeyecek”

Oğlunun yaptığı hatayı asla tasvip etmediklerini belirten baba İbrahim Gürsoy, “Merve ve Ekim’in ailelerinin acılarını anlıyoruz. Yaptığı hatanın bedelini adalet verecek” dedi

Aydın'da kız arkadaşı Merve Kotan ile arkadaşı Ekim Türkmen'i tüfekle vurarak öldüren Muhammet Gürsoy'un babası İbrahim Gürsoy, Yeni Asır'a konuştu. Baba Gürsoy, "Kotan ve Türkmen aileleri kadar biz de bu olay yüzünden mağdur olduk. Oğlumuz hatasının bedelini adalet karşısında ödeyecek" dedi.

AİLEYE SALDIRMIŞTI

Efeler ilçesindeki Nevzat Biçer Parkı'nda Merve Kotan ile Ekim Türkmen'i popalı tüfekle öldüren Muhammet Gürsoy, Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmada mahkeme salonunda Merve Kotan'ın babası Salih Kotan ile kardeşi Ahmet Hakan'a saldırmıştı. Çıkan olaylar nedeniyle ertelenen davanın ardından sanık Muhammet Gürsoy'un babası İbrahim Gürsoy, yaşananlarla ilgili Yeni Asır'a açıklamalarda bulundu.



'ACININ FARKINDAYIZ'

Oğlunun iki aileye yaşattığı acının farkında olduğunu belirten baba Gürsoy, "Kotan ve Türkmen aileleri kadar biz de bu olay yüzünden mağdur olduk. Hiçbir aile, bizim durumumuzda olmayı istemez. Gürsoy ailesi olarak gerçekten çok üzgünüz. Allah'tan iki aileye de sabır diliyoruz. Oğlumuz hatasının bedelini adalet karşında ödeyecek" dedi.

TAHRİK EDİLDİK

Oğlunun duruşma salonunda tahriklere kapıldığını dile getiren Gürsoy, "Duruşmaya mağdurların aileleri katıldı. Kadın hakları savunucusu olan kadınlar da girdi ama biz içeriye alınmadık. O kadınlar dışarıda bize 'katiller' dedi. Biz tahriklere kapılmadık. Ama öğrendiğimiz kadarıyla oğlum mahkeme salonunda ağır tahriklere dayanamayıp tasvip etmediğimiz bir eylemde bulunmuş. Bu tür tahriklere ne Kotan ne de Türkmen ailesinin gelmeyeceğini umuyoruz" dedi.



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