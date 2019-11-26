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Ortaca'da iskele altında kurtarıldı

Ortaca'da iskele altında mahsur kalan kedi kurtarıldı

26.11.2019, 16:52

'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesinde iskele altında , ve ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Dalyan Kanalı'nda iskelenin altına giren kedinin burada mahsur kaldığını gören vatandaşlar, durumu, Ortaca Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi ekiplerine bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, iskelenin altında mahsur kalan kediyi bulunduğu yerden çıkardı.
Kedi bakım evinde tedavi altına alındı.

İHA

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