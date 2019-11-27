Baba kızın ‘çifte ilik’ mutluluğu

Yeni Asır'ın acı kaderlerini duyurmasının ardından Aydınlı baba-kız, çifte mutluluk yaşıyor. Baba Yılmaz Çelen’in ardından kızı Ebru’ya da ilik bulundu.

Yeni Asır'ın acı kaderlerini duyurmasının ardından kök hücre bağışı kampanyalarının başlatıldığı Aydınlı baba kız için uygun ilik bulunmuştu. Baba Yılmaz Çelen (42) 48 gün önce yurtiçinden bulunarak kendisine nakledilen iliğin uyum sağlamasıyla hayata tutunurken, kızı Ebru da iyileşeceği günü beklemeye başladı. Bozdoğan ilçesinde yaşayan Ebru Çelen (18), iki buçuk yıl önce kan kanserine yakalandı. Kemoterapi ve ışın tedavisi alan genç kız, amansız hastalığın pençesinden 18 aylık tedavi süreciyle kurtuldu. Ebru, hastalıktan kurtulduktan 6 gün sonra büyük bir şok yaşadı. Genç kız bu sefer, hastalığı boyunca bir an olsun kendisini yalnız bırakmayan babası Yılmaz Çelen'in (42) aynı hastalığa yakalandığı haberiyle yıkıldı. Ardından genç kızın da hastalığının nüksetmesiyle baba kız aynı hastane odasında uygun donör beklemeye başladı. Çelen ailesinin acı kaderini Yeni Asır, "Kader yüzlerine sadece 6 gün güldü" başlığıyla duyurmuştu.



EL ELE ÇIKACAKLAR



Babasının iyileşmesiyle moral bulan Ebru için de müjdeli haber gecikmedi. Ebru için Güney Kıbrıs'tan bir donörün iliği uyumlu çıktı. Böylece baba kızın mutluluğu ikiye katlandı. Ebru, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ndeki ameliyatla ilik nakli olarak babasıyla el ele hastaneden çıkacağı günü bekliyor.

İHSAN KARATAŞ