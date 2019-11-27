Aydın'da ameliyat olabilmesi için 100 bin lira gereken Baki Can Sarsılmaz'ın 9 Aralık'ta yapılacak ameliyatına henüz para toplanamadı. Aydın Valiliği'nin onayı ile başlatılan kampanyaya yeterli desteğin gelmemesi aileyi çaresiz bıraktı.
Aydın'da ameliyat olabilmesi için 100 bin lira gereken Baki Can Sarsılmaz'ın 9 Aralık'ta yapılacak ameliyatına henüz para toplanamadı. Aydın Valiliği'nin onayı ile başlatılan kampanyaya yeterli desteğin gelmemesi aileyi çaresiz bıraktı.
YARDIM BEKLİYORLAR
Gergin omurilik sendromu nedeniyle yürüyemeyen ve idrar kaçırma rahatsızlığı olan Baki Can için 100 bin liranın bir an önce bulunması gerekiyor. Anne Melike Sarsılmaz, Aydınlılardan oğlu Baki için destek beklediğini söyledi.
KAZIM YÖRÜKCE
Baki Can için zaman azalıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.