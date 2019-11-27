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için zaman azalıyor

Baki Can için zaman azalıyor
Giriş Tarihi: 27.11.2019

Aydın'da ameliyat olabilmesi için 100 bin lira gereken Sarsılmaz'ın 9 Aralık'ta yapılacak ameliyatına henüz para toplanamadı. 'nin onayı ile başlatılan kampanyaya yeterli desteğin gelmemesi aileyi çaresiz bıraktı.

Aydın'da ameliyat olabilmesi için 100 bin lira gereken Baki Can Sarsılmaz'ın 9 Aralık'ta yapılacak ameliyatına henüz para toplanamadı. Aydın Valiliği'nin onayı ile başlatılan kampanyaya yeterli desteğin gelmemesi aileyi çaresiz bıraktı.

YARDIM BEKLİYORLAR

Gergin omurilik sendromu nedeniyle yürüyemeyen ve idrar kaçırma rahatsızlığı olan Baki Can için 100 bin liranın bir an önce bulunması gerekiyor. Anne Melike Sarsılmaz, Aydınlılardan oğlu Baki için destek beklediğini söyledi.

KAZIM YÖRÜKCE

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