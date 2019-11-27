Eşine şiddet uygulayan erkeğin maaşı karısına

İzmir Urla’da, AKM’de bir araya gelen kadınlar ‘şiddete hayır’ sloganı attılar. Belediye Başkanı Burak Oğuz, “Eşine şiddet uygulayan erkek personelin maaşının karısına verilmesi kararıyla kadınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz” dedi

İzmir Urla'da yaşayan kadınlar, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte buluştu, 'kadına şiddete hayır' dedi. Urla Belediye Başkanı Burak Oğuz, "Eşine şiddet uygulayan erkek personelin maaşının eşine verileceği uygulamasıyla kadınlarımızın yanındayız" dedi. Urla AKM'de, Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında bir etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılanlar, hep birlikte 'şiddete hayır' mesajı verdi. Başkan Oğuz, "Çalışmalarımızın merkezinde kadınların toplumsal statüsünün yükseltilmesi, kadın girişimciliğinin geliştirilmesi yer alıyor. Ayrıca Tümbel-Sen ve Disk Genel-iş Sendikası ile yaptığımız sözleşmelerde; 'Eşine şiddet uygulayan erkek personelin maaşının eşine verileceği' maddesinin konulmasıyla kadınlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz" diye konuştu.



RESİM SERGİSİ GEZİLDİ



Urla Kadın Kooperatifi Başkanı Düriye Kayserilioğlu tarafından ise ortak basın bildirisi okundu. Kadınlar, 'kadına yönelik şiddete hayır' diye haykırarak seslerini duyurdu. Düzenlenen etkinlikte, kadınlar şiddeti protesto etmek için ayakkabı bıraktı. Bırakılan ayakkabıların, sosyal hizmetlere teslim edilip ihtiyaç sahibi kadınlara verileceği öğrenildi. Etkinliğin sonunda ise AKM'de açılan resim sergisi gezildi.