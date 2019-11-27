Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu Gürcistan uyruklu kadın Maia Modzmanashvili hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan Kayhan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kayhan A. idaresindeki 48 MA 1187 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrildi.
Muğla Fethiye'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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