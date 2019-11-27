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'de feci ! 1 kişi hayatını kaybetti

Muğla Fethiye'de feci kaza! 1 kişi hayatını kaybetti

27.11.2019, 09:17

'nın ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu uyruklu kadın hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan Kayhan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kayhan A. idaresindeki 48 MA 1187 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrildi.

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