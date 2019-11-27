Son dakika: Yunanistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem! Son depremler...

Son dakika haberine göre Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyuruldu. Depremin İzmir'de de hissedildiği belirtildi.

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korku ve paniğin yaşandığı depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Sismologlar artçı depremlerin meydana gelebileceğini ve 24 kişinin ölümüne yol açan Arnavutluk depremiyle ilgisi olmadığını belirtti. Deprem hem Girit ve Atina da hem de İzmir ve Muğla'da da hisedildi.