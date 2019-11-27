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dakika: 'da 6,1 büyüklüğünde ! Son depremler...

Son dakika: Yunanistan'da 6,1 büyüklüğünde deprem! Son depremler...

27.11.2019, 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.11.2019,12:50

dakika haberine göre 'ın açıklarında 6,1 büyüklüğünde meydana geldiğini duyuruldu. Depremin 'de de hissedildiği belirtildi.

Yunanistan'ın Girit Adası açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korku ve paniğin yaşandığı depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının olmadığı belirtildi. Sismologlar artçı depremlerin meydana gelebileceğini ve 24 kişinin ölümüne yol açan Arnavutluk depremiyle ilgisi olmadığını belirtti. Deprem hem Girit ve Atina da hem de İzmir ve Muğla'da da hisedildi.

Yunanistan'da korkutan deprem

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