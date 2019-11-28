  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı! Tek tek toplandı

'de tehlike saçan hamuru yine ortaya çıktı! Tek tek toplandı

İzmir'de tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı! Tek tek toplandı

28.11.2019, 13:08

Çocuk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı tarafından toplatma kararı alınan hamuruna karşı baskınlar yapılarak piyasadan toplandı. Bu kez semt pazarında aynı ürünün farklı isimle 3 TL'ye satıldığını tespit eden zabıtalar ürünlere el koydu.

Son dönemde çocuklar arasında popüler bir oyun aracı olan; ancak kötü koşullarda, standartlara aykırı üretilen ve uzmanlarca tehlikeli olduğu belirtilen isimli renkli, yapışkan oyun hamurları Ticaret Bakanlığı tarafından analiz edilmiş, analiz sonrası zararlı olduğu gerekçesiyle piyasadan toplatılma kararı alınmıştı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de tehlike saçan slime hamuru yine ortaya çıktı! Tek tek toplandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN