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Meteoroloji'den son dakika raporu 28 Kasım! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu raporu 28 Kasım! Bugün hava nasıl olacak?

28.11.2019, 09:04 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019,09:16

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, , Doğu ve bölgesi ile , , , , ve çevreleri ile Adana'nın kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Adana'nın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 28 Kasım Perşembe raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren ve ile çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güney ve batı kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sisli ve puslu

EDİRNE °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

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