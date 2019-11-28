Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İzmir'de yapılacak

Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, 1 Aralık Pazar günü İzmir'de koşulacak. Organizasyonda ayrıca "volkicar" ve "drift" gösterileri de gerçekleştirilecek.
Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, 1 Aralık Pazar günü İzmir'de koşulacak.
Ülkü Motorsporları Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yenilenen İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde saat 11.30'da başlayacak yarışlar, "Maxi", "Süper" ve "Super production" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek.
Organizasyonda ayrıca "volkicar" ve "drift" gösterileri de gerçekleştirilecek.
AA
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