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'nın 5. ayak yarışları 'de yapılacak

Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İzmir'de yapılacak

28.11.2019, 11:17

Otomobil sporlarında 2019 'nın 5. ayak yarışları, 1 Aralık Pazar günü 'de koşulacak. Organizasyonda ayrıca "volkicar" ve "drift" gösterileri de gerçekleştirilecek.

Otomobil sporlarında 2019 Türkiye Pist Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, 1 Aralık Pazar günü İzmir'de koşulacak.

Ülkü Motorsporları Kulübünden yapılan açıklamaya göre, yenilenen İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde saat 11.30'da başlayacak yarışlar, "Maxi", "Süper" ve "Super production" olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenecek.

Organizasyonda ayrıca "volkicar" ve "drift" gösterileri de gerçekleştirilecek.

AA

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