Acil servislerde yatıp kalkıyor

İzmir'de engelli olan 53 yaşındaki Adnan Kale, başını sokacağı bir evi olmadığı için 14 yıldır hastanelerde yatıp kalkıyor. Şimdilerde Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Acil Servisi'nin bekleme salonunda kalan Kale, "Hayırseverlerden yardım istiyorum" dedi.

İzmir'de engelli olan 53 yaşındaki Adnan Kale, başını sokacağı bir evi olmadığı için 14 yıldır hastanelerde yatıp kalkıyor. Şimdilerde Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi Acil Servisi'nin bekleme salonunda kalan Kale, "Gidecek yerim olmadığı için acil servislerde kalıyorum. Sadece 520 lira engelli maaşım var. Onunla da kalacak bir yer bulmam ya da diğer ihtiyaçlarımı karşılamam imkansız. Hayırseverlerden yardım istiyorum" dedi.

METİN BURMALI