Aydın'da 111 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 111 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Kuşadası ilçesi açıklarında tespit edilen 2 lastik botu durdurdu.

Botlarda aralarında bir bebeğin de bulunduğu 17 Kongo, 6 Orta Afrika, 3 Sierra Leone, 2 Sudan, 1 Senegal, 26 Suriye ve 13 Afganistan uyruklu 68 kişi yakalandı.

Didim ilçesi Tekağaç Burnu açıklarında ise durdurulan lastik botta bulunan 31 Filistin, 9 Suriye, 2 Afganistan ve 1 Pakistan uyruklu 43 düzensiz göçmen de kıyıya çıkartıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.



AA